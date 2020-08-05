Учені встановили, що динозаври хворіли на рак

Дослідники уперше виявили рак у кістці динозавра, котрий жив ще 77 мільйонів років тому.

Про це повідомляється Укрінформ із посиланням на портал IFL Science.

Так, група канадських учених із Королівського музею Онтаріо і Університету Мак-Мастера виявила сліди раку в кістці динозавра.

Зокрема, зазначається, що коли експерти виявили пошкодження в малогомілковій кістці динозавра, то подумали, що це перелом, який частково зажив. Однак згодом низка аналізів та досліджень довели, що динозавр страждав від остеосаркоми – злоякісного раку кісток.

Велика інвазія раку по всій кістці древньої істоти дозволяє припустити, що хвороба у тварини була значний період і могла проникнути в інші системи організму.

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На думку вчених, нове дослідження задає новий стандарт для діагностики незрозумілих захворювань, які знаходять у скам'янілостях динозаврів.

Фото: prouser.me