У США виявили лапи динозавра з одним кігтем

Науковці знайшли у штаті Монтана в США залишки специфічного динозавра, який жив 66 мільйонів років тому і мав по одному великому кігтю на передніх лапах.

Про це повідомляється на порталі Sci News.

«У формації Хелл-Крік американського штату Монтана палеонтологи виявили фрагментарні залишки динозавра під назвою Trierarchuncus prairiensis. Учені знайшли 3 кігті різних розмірів. Вважається, що ці динозаври жили близько 66 мільйонів років тому у крейдовий період», - йдеться у повідомленні.

Фото: Badlands Dinosaur Museum

Зазначається, що виявлена тварина належала до групи Alvarezsauridae – динозаврів, які харчувалися комахами. Залишки подібних істот переважно знаходять у Південній Америці, Азії та інколи в Північній Америці.

«Нові скам’янілості представляють собою зростаючий ряд від молодого до дорослого. Це важливо, оскільки визнано, що ці динозаври суттєво змінювали форму в процесі росту», - зауважив провідний автор дослідження Денвер Фаулер.

Таким чином, на думку вчених, з віком Trierarchuncus prairiensis кіготь на його лапі ставав все міцнішим. А гачки на кінцівках цих динозаврів діяли ніби кігті мурахоїдів. За їх допомогою тварина могла ефективно руйнувати гнізда комах та гнилу деревину в пошуках їжі.

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Загалом представники групи Alvarezsauridae переважно були невеликими (1-3 метри завдовжки), мали дуже короткі передні лапи з величезним гіпертрофованим кігтем на кінці, дуже довгі задні лапи та подовжену пащу з маленькими зубами. А тіла цих істот були покриті гладким пір’ям.

Також наголошується, що Trierarchuncus prairiensis, про рештки якого власне йде мова, є наймолодшим зі згаданої групи динозаврів. Цей вид загинув разом з усіма іншими динозаврами в результаті масового вимирання в кінці крейдового періоду.

Головне фото: Boban Filipovic/Badlands Dinosaur Museum