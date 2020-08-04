Відомий мандрівник зібрався за 37 днів пішки пройти Україну з півночі на південь

Відомий чернігівський мандрівник, журналіст і письменник Олександр Волощук 7 серпня вирушає в піший похід Україною: з її крайньої північної точки - до крайньої південної, про що розповів на пресконференції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це буде суто піша мандрівка. Я хочу пройти від крайньої північної точки України (це біля села Грем’яч у нас на Чернігівщині) - до крайнього півдня (це місто Вилкове на Одещині і ще трішки південніше - острів Анкудінов), - поділився планами Волощук.

Він розповів, що пройтися Україною його, з одного боку, змушує карантин, а з іншого - бажання підготуватися до перетину в наступному році чи коли буде така можливість пустелі Гобі в Монголії. Іти мандрівник планує 37 днів із заходом у міста, які бажає оглянути або в яких ніколи не бував. До числа останніх потрапили й містечка Чернігівщини Короп та Ічня, а також Мезинський національний природний парк.

"Немає худа без добра, як то кажуть. Завдяки карантину я деякі свої "білі плями" закрию", - зазначив Волощук.

Маршрут мандрівника проляже через шість областей України, найбільший кілометраж припаде на Чернігівщину та Одещину. Щодоби Олександр має намір долати, в середньому, по 30 км. А в один із днів хоче спробувати побити власний рекорд (43 км), який встановив у Херсонській області, коли здійснювас мандрівку навколо Чорного моря.

Перетнути Україну від краю до краю мандрівник планує за один безперервний похід. До нього подібної мети в 2000-х роках досягав теж відомий український журналіст-мандрівник Микола Хрієнко, але в нього, зазначив Волощук, це було розбито на кілька етапів.

Олександр Волощук (48 років), подорожує, переважно, автостопом із 2002 року. За цей час він здолав 368 тис. км, відвідав 60 країн світу. Під час майже кожної з подорожей вивчав життя українців за межами України, а також досліджував тему масових репресій 1930-1950-х років. За результатами своїх мандрівок журналіст написав і видав 10 книжок.