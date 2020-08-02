У Нідерландах “Нічну варту” Рембрандта виставляють у будинках для літніх

Одну з найвідоміших картин Рембрандта "Нічна варта" у Нідерландах демонструють у будинках для літніх людей, які перебувають у групі ризику стосовно коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на RTV Oost.

“Музеї знову відкриті, але не для людей похилого віку, які у групі ризику. Тож Рейксмюсеум вирушив з "Нічною вартою" до будинків для літніх”, - ідеться у повідомленні.

Оригінал шедевра залишається у музеї в Амстердамі, а у будинках для літніх показують високоточну копію картини, яка практично не відрізняється від оригіналу.

На показах співробітники музею розповідають історію написання картини, звертають увагу на деталі, а далі всі охочі можуть зблизька помилуватися витвором.

Картину "Нічна варта" Рембрандт створив 1642 року на замовлення Стрілецького товариства капітана Франса Баннінга Кока – загону громадянського ополчення Нідерландів, яке побажало прикрасити своє нове приміщення груповими портретами шести рот. Відвідувачі музею тричі намагалися знищити шедевр: на початку минулого сторіччя та в 1975 році її різали ножем, а в 1990-му облили кислотою.

Фото: RTV Oost Jolande Verheij