У Польщі третій день зростає кількість інфікованих коронавірусом

У Польщі третій день поспіль збільшується кількість нових підтверджених випадків коронавірусу, за сьогодні зафіксували вже 658 хворих.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

Від початку доби 1 серпня в країні зареєстрували 658 нових випадків. У свою чергу 31 липня за добу виявили 657 випадків, а 30 липня - 615.

До цього найвищий добовий показник фіксували 8 червня - 599 хворих за день.

З початку пандемії в Польщі зареєстрували 46 346 випадків коронавірусу, з них 1 721 особа загинула та 34 374 одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 серпня у світі зареєстровано 17 770 735 випадків коронавірусу, зокрема 683 245 смертей і 11 167 700 одужань.

Фото: АА