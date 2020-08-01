"Чорнобиль" узяв нагороду BAFTA як найкращий мінісеріал

П'ятисерійний мінісеріал «Чорнобиль» від телеканалу HBO взяв ще дві нагороди британської кінопремії BAFTA, зокрема за найкращий мінісеріал.

Про це йдеться на сайті премії, повідомляє Укрінформ. Крім того, актор Джаред Гарріс, який зіграв роль академіка Валерія Легасова, отримав «Бронзову маску» в категорії «Найкраща чоловіча роль». Як повідомляв Укрінформ , під час першої частини урочистої події, серіал, що розповідає про вибух на АЕС у 1986 році, взяв сім нагород. Таким чином, «Чорнобиль» отримав дев'ять нагород BAFTA з чотирнадцяти. Читайте також: Кінофестиваль у Торонто оголосив програму Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонія проходила віртуально.