Netflix знімає свій перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дам

Американська компанія Netflix знімає свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик "The Last Mercenary".

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – "The Last Mercenary". Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом, події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов. Головні відповідальні за частину зйомок у нас – міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняні Star Media", - написав Ткаченко.

Він додав, що продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві и Оліас Барко; режисер – Девід Шарон; оператор-постановник Т'єррі Арбогаст.

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"Зйомки вже стартували і триватимуть до осені. Сподіваюсь, стрічка стане ще й першою, яка отримає рібейти в Україні", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року Президент України підписав закон "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні", або закон про рібейти. Ним передбачається, що Україна повертатиме іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на її території. І ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну.

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21 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №3060 і дала зарубіжним продюсерам можливість повертати 25% бюджету (кваліфікованого), витраченого на зйомки.