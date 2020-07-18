Брати Руссо знімуть найбільший блокбастер в історії Netflix з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом у головних ролях.

Про це повідомляє Deadline.

«Раян Гослінг і Кріс Еванс зіграють головні ролі у фільмі "Сіра людина", а Джо та Ентоні Руссо з AGBO поставлять свій перший блокбастер відтоді, як два роки тому вони встановили абсолютний світовий рекорд касових зборів від "Месників: Фінал"», - йдеться в повідомленні.

Сценарій пишуть Крістофер Маркус і Стівен МакФілі на основі серії книг Марка Гріні з однойменною назвою.

В основі сюжету смертоносна дуель двох убивць: Ллойд Хансен, якого зіграє Еванс, полює по всій планеті за Джентрі (Гослінг), своїм колишнім напарником по службі у ЦРУ.

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Початок зйомок заплановано на січень у Лос-Анджелесі, міжнародні локації будуть відомі пізніше.

Очікується, що фільм стане цілою франшизою, і Гослінг продовжить грати свого персонажа.

Фото: layar.id