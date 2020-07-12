Одразу три нові твори Стівена Кінга екранізують

Одразу три нові твори зі збірки новел колекції «Якщо потече кров» (If It Bleeds) Стівена Кінга вийдуть на телеекрани.

Про це інформує портал Deadline.

«Остання збірка-бестселер Стівена Кінга з чотирьох новел колекції If It Bleeds швидко отримала три варіанти угод», - йдеться у повідомленні.

Перша новела, «Телефон містера Герріґана» (Mr. Harrigan's Phone), потрапила до Netflix, Blumhouse та Раяна Мерфі. Режисером та сценаристом повнометражної екранізації твору буде Джон Лі Генкок.

Друга історія, «Життя Чака» (The Life of Chuck), зацікавила Даррена Аронофські; поки що він взяв на себе роль продюсера майбутньої екранізації.

Бен Стіллер екранізуватиме новелу «Пацюк» (Rat). Він також збирається зіграти у стрічці головну роль.