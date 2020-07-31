Хайзенберг із серіалу “Пуститися берега” перехворів на COVID-19
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на власній сторінці в Instagram.
«Я хочу повідомити, що в мене був COVID-19 деякий час тому. Це були дуже легкі симптоми ». – сказав Кренстон.
Hi. About now you’re probably feeling a little tied down, restricting your mobility and like me, you’re tired of this!! Well, I just want to encourage you to have a little more patience. I was pretty strict in adhering to the protocols and still... I contracted the virus. Yep. it sounds daunting now that over 150,000 Americans are dead because of it. I was one of the lucky ones. Mild symptoms. I count my blessings and urge you to keep wearing the damn mask, keep washing your hands, and stay socially distant. We can prevail - but ONLY if we follow the rules together. Be well - Stay well. BC
Він зауважив, що захворів попри те, що суворо дотримувався правил карантину.
Актор також додав, що після свого одужання вже здав плазму з антитілами для допомоги іншим хворим та подальшого дослідження COVID-19.
Як відомо, американський драматичний серіал «Пуститися берега» — це історія Волтера Вайта (Браян Кренстон), шкільного вчителя хімії, якому діагностують невиліковний рак легенів на початку серіалу. Він зривається і пускається берега, бажаючи фінансово забезпечити майбутнє своєї родини, виробляє метамфетамін, який продає його колишній учень. Перша серія першого сезону вийшла в ефір 20 січня 2008 року. Всього серіал складається з п'яти сезонів. 29 вересня 2013 року вийшов останній епізод.