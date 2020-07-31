Хайзенберг із серіалу “Пуститися берега” перехворів на COVID-19

Головний актор американського серіалу «Пуститися берега» Браян Кренстон заявив, що одужав після захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на власній сторінці в Instagram.

«Я хочу повідомити, що в мене був COVID-19 деякий час тому. Це були дуже легкі симптоми ». – сказав Кренстон.

Він зауважив, що захворів попри те, що суворо дотримувався правил карантину.

Актор також додав, що після свого одужання вже здав плазму з антитілами для допомоги іншим хворим та подальшого дослідження COVID-19.

Як відомо, американський драматичний серіал «Пуститися берега» — це історія Волтера Вайта (Браян Кренстон), шкільного вчителя хімії, якому діагностують невиліковний рак легенів на початку серіалу. Він зривається і пускається берега, бажаючи фінансово забезпечити майбутнє своєї родини, виробляє метамфетамін, який продає його колишній учень. Перша серія першого сезону вийшла в ефір 20 січня 2008 року. Всього серіал складається з п'яти сезонів. 29 вересня 2013 року вийшов останній епізод.