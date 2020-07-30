Учені створили сорт медичного канабісу, що руйнує ракові клітини

Про це повідомляє The Next Web.

Згідно з пресрелізом Університету Ньюкасла, "лабораторні тести, проведені в Ньюкаслському університеті та Медичному науково-дослідному університеті Хантера, показали, що модифікована форма медичного канабісу може вбивати або гальмувати ракові клітини без впливу на нормальні клітини, що розкриває її потенціал не тільки як ліків для полегшення болю, а й потенційної терапії".

Штам, про який іде мова, має назву Eve та був модифікований таким чином, що містить менш як 1% від очікуваної кількості тетрагідроканабінолу - сполуки, пов’язаної з відчуттями після прийому канабісу, а також має велику кількість канабідіолу.

Дан та його команда працювали над розробкою нового сорту разом з Australian Natural Therapies Group, щоб провести необхідні тестування для визначення його потенціалу як ліків проти раку.

Читайте також: В Україні суд уперше виправдав за вирощування канабісу для лікування

За словами Дана, "ANTG хотіли, щоб я протестував його проти раку, тож ми спочатку використали клітини лейкемії та були дуже здивовані тим, наскільки вони чутливі. Водночас канабіс не вбивав ані звичайні клітини кісткового мозку, ані нейтрофільні лейкоцити (білі кров’яні тільця — ред.). Тоді ми зрозуміли, що задіяно селективний раковий механізм, і витратили наступні кілька років на пошук відповіді".

Наступними кроками стануть тестування штаму на інших видах ракових клітин. Такі дослідження, на думку Дана, складно проводити у тих регіонах, де канабіс усе ще вважається небезпечним та забороненим наркотиком, як-от у США, де на певних територіях канабіс класифікується як речовина, подібна до героїну.