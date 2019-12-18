В Україні суд уперше виправдав за вирощування канабісу для лікування

Вознесенський суд на Миколаївщині вперше виправдав людину, обвинувачену у незаконному вирощуванні канабісу. Обвинувачений - інвалід, який вирощував нарковмісні рослини для зняття болю.

Про це повідомляє сайт Української Гельсинської спілки з прав людини (УГСПЛ) .

«Юристи УГСПЛ допомогли виправдати інваліда першої групи Віталія Румянцева в резонансній справі щодо незаконного вирощування конопель задля лікування больового синдрому. 17 грудня 2019 року Вознесенський суд повністю виправдав Віталія Румянцева. Cуд визнав недопустимими докази, а факт вирощування саме 18 кущів недоведеним. Також суд погодився з доводом правозахисників про порушене право на захист», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що у місті Вознесенськ Миколаївської області 2 роки судили інваліда Румянцева: він курив марихуану, щоб полегшити біль у суглобах і півтора року тому посадив у себе на ділянці вісім кущів конопель. На Румянцева доніс сусід, до нього з обшуком прийшла поліція. До восьми кущів правоохоронці докинули дикорослу коноплю, і вісім кущів перетворилися на триста.

Боротьба за відновлення справедливості у «справі Румянцева» була виснажливою. Чоловік живе у віддаленому селі, за 60 кілометрів від суду, йому важко говорити та пересуватися без сторонньої допомоги. Захист обвинуваченого у суді здійснював адвокат Центру стратегічного судового захисту УГСПЛ Олександр Прутян.

Румянцева ледь не засудили на сім років, але у справу втрутилися правозахисники: вони почали їздити на суди і зробили процес публічним.

Пізніше Румянцева звинуватили у тому, що він вирощував 18 кущів — за це передбачено кримінальну відповідальність, але обвинувачений може відбутися штрафом. Румянцев заперечував провину і своєю справою намагався привернути увагу до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.