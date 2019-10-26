У Києві сотні активістів вийшли на “конопляний” марш

У столиці проходить чергова мирна акція під назвою “Конопляний Марш Свободи” з вимогою легалізувати медичний канабіс.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, понад 200 активістів пройшли ходою від Кабінету міністрів до Верховної Ради. Вони тримають плакати із надписами: "Просто зробіть це: врегулюйте законний доступ пацієнтів до медичного канабісу", "Це ліки, а не наркотики", "Медичний канабіс лікує", "Коноплі лікують".

Акція проходить мирно, учасників супроводжує поліція.

Конопляний марш / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

"Вимога маршу сьогодні є єдиною - невідкладна реєстрація законопроєкту чи законопроєктів про медичний канабіс, щоб не відтягувати це питання, щоб законодавчо врегулювати медичний канабіс для потреб пацієнтів, медицини та науки. Мова йде про лікарські засоби на основі канабіноїдів... Їх обіг має бути обмежений і контролюватися державою", - сказав співорганізатор акції Тарас Ратушний у коментарі журналістам.

Як повідомляв Укрінформ, лікування препаратами, що містять медичний канабіс, потребують близько двох мільйонів українців. Зокрема, понад 20 тисяч дітей із фармрезистентними формами епілепсії (що не піддається лікуванню існуючими препаратами), сотні тисяч онкохворих, більш як 100 тисяч паліативних пацієнтів та десятки тисяч ветеранів війни із посттравматичним стресовим розладом. Лікувальні властивості канабісу є визнаними. Ліки на його основі дозволені в 44 країнах, зокрема в країнах ЄС.

Поки чинне законодавство не дозволяє досліджувати канабіс та його похідні і використовувати для лікування - ці речовини входять до списків наркотичних та психотропних, обіг яких в Україні заборонений.

Лікарі підкреслюють, що медичні препарати з вмістом канабісу не викликають звикання чи залежності. Канабіноїди, що в них містяться, — це здебільшого речовина канабідіол (КБД). Вона майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. Саме КБД переважає в медичному канабісі. Люди часто плутають поняття рекреаційного та медичного канабісу. Рекреаційний канабіс, який вживають задля отримання задоволення, містить значну кількість тетрагідроканабінолу (ТГК). ТГК має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову систему. Він є головним психоактивним компонентом канабісу, і саме він викликає звикання та інтоксикацію.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька у вересні цього року заявила, що українські пацієнти з тяжкими захворюваннями мають право на доступ до медичних препаратів, що містять у своєму складі медичний канабіс.