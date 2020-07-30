Телепремія “Еммі” змінює формат церемонії через коронавірус
Про це повідомляє Variety із посиланням на лист від виконавчих продюсерів номінантам.
«Як ви, напевно, здогадалися, ми не будемо запрошувати вас прийти в театр Microsoft у центрі Лос-Анджелеса 20 вересня. Цьогоріч не ви прийдете на вечірку, а вона відвідає вас!... Ми не можемо ігнорувати обставини, і окрім того, що не зможемо зібратися разом в одному місці, ми також визнаємо, що наш світ багато в чому переживає складний момент», - йдеться у листі організаторів.
Як зазначається, трансляція відбудеться на телеканалі АВС. Організатори ще вирішують, як буде проходити прямий ефір та чи будуть лауреати знати заздалегідь про перемогу.
«ABC і телевізійна академія продовжують підготовку до проведення «Еммі», продюсери зробили крок на випередження і звернулися до деяких номінантів. Вони повідомили їм про наш намір провести живе шоу онлайн, яке буде одночасно святковим і безпечним», – додали організатори.
Як повідомляв Укрінформ, 29 липня головна телевізійна премія США «Еммі» оголосила номінантів.
Серед компаній лідирує Netflix: проєкти стрімінг-сервісу номіновані у 160 категоріях. На другому місці - HBO, який отримав 107 номінацій.