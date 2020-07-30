У Сихівському районі Львова на одному з житлових будинків на проспекті Червоної Калини відкрили величезний мурал, присвячений митрополиту УГКЦ Андрею Шептицькому. Урочисте відкриття присвячене 155-літтю від дня його народження.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мурал розташований у велелюдному місці, тож щодня настінну картину будуть бачити багато львів’ян і гостей Львова.

У Львові відкрили мурал присвячений митрополиту Андрею Шептицькому/ Фото Маркіян Лисейко, Укрінформ

«Сьогодні, в день уродин Шептицького, за ініціативи управління культури міської ради, стараннями Святослава Владики та всієї команди художників Sacred Universe, які трудилися ми отримали величний мурал не лише громади сихівчан, а всього Львова», - сказав о. Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Це 4-й із 6 творів монументального мистецтва, які створюють на багатоповерхівках міста у межах проекту «Генії з мікрорайонів». І так само, як над попередніми, над муралом Шептицького працювала спільнота митців Sacred Universe.

Шептицького зобразили у кількох іпостасях, щоб показати, наскільки багатогранним був цей чоловік. Зліва на будинку намальований молодий граф Шептицький, там йому до 20 років, мало хто впізнає Шептицького в такому віці. А справа — митрополит у вже більш зрілих літах.

«Мало хто знає, що на схилі літ митрополит позував нашому львівському художнику Михайлу Морозу, ми також це передали. А ще Шептицький мав часті зустрічі з пластунами, вів з ними виховні роботи, на мою думку це важливий меседж для того, що якщо ми хочемо збудувати сильну державу, то треба працювати з дітьми» - поділився основними ідеями мистецького задуму художник Владика.

Мурал намальовано за кошти, передбачені в міському бюджеті Львова на реалізацію заходів програми «Львів 2020: Фокус на культуру».

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні 155-та річниця від дня народження митрополита Шептицького - визначного українського церковного, громадського і політичного діяча. Шептицький був митрополитом Української греко-католицької церкви, яку він очолював майже 44 роки.