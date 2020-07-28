На I автокінофестивалі українського кіно покажуть дев'ять фільмів

Автокінофестиваль українського кіно FESTinCAR2020 вперше відбудеться у Дніпрі. Фестиваль проходитиме на стадіоні “Метеор” у форматі оpen air з урахуванням протиепідеміологічних вимог.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Дніпра.

“Автокінофестиваль українського кіно FESTinCAR2020 – переможець конкурсу проєктів “Культурна столиця” цього року. Цей захід унікальний, аналогів в Україні не було”, - заявив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради Євген Хорошилов.

Формат фестивалю передбачає перегляд фільмів на великому екрані з салонів авто відвідувачів. Заїзд безкоштовний. Фестиваль триватиме з 31 липня по 2 серпня. Серед обов’язкових умов – попередня реєстрація.

“Ідея створити перший автокінофестиваль українського кіно виникла у квітні цього року. Тоді, у зв’язку із карантином, було закрито кінотеатри та місця для масового відвідування. До того ж у нашому місті не часто відбувалися кінофестивалі, а тим більше такі, що популяризували б українське кіно, тому ідея знайшла відгук. Формат фестивалю не новий, він широко поширений в Америці та Європі. Однак наразі, він є запорукою безпечного перегляду фільмів. Фактично ми дивимося кіно із салонів автівок, тому дистанціюємося, уникаємо прямого контакту з іншими людьми, окрім тих, що перебувають усередині машини”,- розказав автор проєкту “Автокінофестиваль FESTinCAR2020” Микола Дудіч.

У програмі кінофестивалю - 9 фільмів українського виробництва. Серед них - “Мої думки тихі”, який отримав українську національну кінопремію “Золота дзиґа”, драма “Додому” - претендент від України на премію “Оскар” за найкращий фільм іноземною мовою; фільми для сімейного перегляду - “11 дітей з Моршина” та “DZIDZIO Контрабас”, фільм-подія “Гірська жінка: на війні”, кінострічки “Герой мого часу” та “Гетьман”.

Спеціально для глядачів організатори підготували ексклюзивні відеозвернення від творців кінокартин.

Фото: 34.ua