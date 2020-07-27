Фестиваль "Нове українське кіно" стартує на онлайн-платформі

Онлайн-версія проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа» від кінокомпанії "Arthouse Traffic" 27 липня розпочинає роботу за підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомляє організатор фестивалю – «Артхаус Трафік».

«Першим проєктом онлайн-платформи є фестиваль «Нове українське кіно», який триватиме з 27 липня по 31 жовтня та реалізується за підтримки Держкіно України», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, куратори та активісти запрошуються для створення онлайн-версій кіноклубів та організації некомерційних безкоштовних онлайн-показів на сайті online.kinoklub.org.ua

До програми фестивалю увійшли найкращі стрічки національного виробництва останніх років.

Сатирична драма «Донбас» Сергія Лозниці була вперше представлена в межах програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю, де отримала премію за режисуру. У жовтні фільм було відзначено премією «КІНОКОЛО», яка щорічно вручається від імені спільноти кінокритиків України за найкращі фільм та режисуру. «Донбас» також номінувався на здобуття премії «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою у 2019 році.

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Гостросоціальна комедія «Герой мого часу» Тоні Ноябрьової – перший повнометражний фільм режисерки, яка раніше працювала над короткометражними стрічками та створювала кліпи для таких виконавців, як Pianoбой та Скрябін. Прем'єра стрічки відбулася на Одеському кінофестивалі, де «Герой мого часу» з аншлагом відкрив Національний конкурс фестивалю і був відзначений премією за найкращу режисуру.

Істерн «Дике поле» – екранізація культового роману Сергія Жадана «Ворошиловград» та дебютна стрічка Ярослава Лодигіна. Головний герой фільму змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Фільм створювався у копродукції України, Швейцарії та Нідерландів.

Історичний екшн «Крути 1918» Олексія Шапарєва знято за реальною історією бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. На тлі доленосних подій в країні двоє братів закохуються в одну дівчину. Цього року стрічку було відзначено премією глядацьких симпатій від Української кіноакадемії («Золота дзиґа»).

«Місто, в якому не ходять гроші» Ганки Третяк – драма-фантасмагорія, створена на основі однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Робота над кінокартиною тривала близько п'яти з половиною років. Кузьма виступив сценаристом та оповідачем фільму – його закадрова розповідь записана ще у 2013 році, за два роки до загибелі Скрябіна.

Документальний фільм «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія розповідає про життя українця Василя Сліпака, Героя України, всесвітньо відомого оперного співака, соліста Паризької національної опери, який покинув велику сцену, аби стати воїном, і віддав життя, захищаючи Україну під час російсько-української війни на Сході України. Стрічку відзначено премією «Золота дзиґа» за найкращий документальний фільм.

В «Артхаус Трафік» зазначають, що для початку роботи організаторам кіноклубів необхідно створити власний профіль та зареєструвати кіноклуб на сайті проєкту, відібрати до програми запропоновані фільми та запланувати покази. Всі члени кіноклубу зможуть долучитись до спільного перегляду онлайн та провести віртуальну дискусію щодо побаченого.