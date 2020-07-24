Оголосили кастинг на головні ролі підлітків у фільмі Цілик "Я і Фелікс"

На головні ролі у стрічці Ірини Цілик "Я і Фелікс" шукають хлопця та дівчину 14-16 років.

Про це Укрінформу повідомили в кінопродакшн ForeFilms, де восени 2020 року розпочнуться зйомки стрічки.

«Для нас не важливий акторський досвід, ми радше шукаємо цікавих особистостей», - зазначила кастинг-директорка майбутнього фільму Тетяна Симон.

Дівчина та хлопець, які подаватимуть заявки на участь у кастингу, мають бути харизматичними особистостями та вільно володіти українською (вона має бути не просто інструментом, а рідною мовою, якою легко імпровізувати, жартувати та навіть сваритися). Хлопцю бажано вміти грати на фортепіано.

«Нам почали приходити анкети й відео різних підлітків, яких я переглядаю на роль Тимофія в нашому фільмі, і знаєте, я не втримаюсь та скажу: які ж у вас класні діти! Так, на роль зрештою підійде лише один, і це залежатиме від багатьох різних факторів. Я не зможу, на жаль, всім написати якісь фідбеки, але вже зараз просто хочеться сказати вголос: у нас такі круті підлітки!» - додала режисерка фільму Ірина Цілик.

«Я і Фелікс» - повнометражний ігровий дебют цієї режисерки. Це екранізація ще неопублікованого роману Артема Чеха «Хто ти такий?», який навесні 2021 року вийде у видавництві Meridian Czernowitz.

Книга й фільм розповідають про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х, його сім’ю, друзів, перше кохання та взаємини з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім’ї.

У тизері фільму Фелікса зіграв поет та прозаїк Юрій Іздрик, який, найімовірніше, виконає цю роль й у самому фільмі. Команда «Я і Фелікс» шукає також інших акторів на вакантні ролі.

Фільм продюсують Володимир Яценко («Атлантида», «Додому», «Дике поле») та Анна Соболевська («Додому»). Виробництво «Я і Фелікс» здійснюватиме кінопродакшн ForeFilms. Зйомки заплановано на осінь 2020 року.

Для участі в кастингу потрібно заповнити форму. Анкети приймаються до кінця липня.

Більше інформації - на Фейсбук-сторінці фільму.

Як повідомлялося, «Я і Фелікс» — це фільм-переможець 13-го конкурсу кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно. Стрічка перебуває на етапі підготовки до зйомок. Прем’єра запланована на листопад 2021 року.

Ірина Цілик — українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Членкиня Українського ПЕН. Стала лауреаткою американського кінофестивалю Sundance за найкращу режисерську роботу в категорії світового документального кіно, отримала нагороду за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин».