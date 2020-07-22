У Львові відкрили виставку, присвячену кераміко-скульптурній фабриці

У Львові відкрили унікальну виставку, присвячену Львівській експериментальний кераміко-скульптурній фабриці, під назвою «Лабіринти ЛКСФ».

Автор виставки, яку розміщено у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа», куратор артцентру «Я Галерея» Павло Гудімова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виставка «Лабіринти ЛКСФ» - це спроба розібратись у ненаписаній історії Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики як особливого художнього підприємства другої половини ХХ ст. Мені завжди цікаво не просто милуватися об’єктом, мені цікаво, як куратору, занурюватися в саму атмосферу, спробувати розібратися, що це було за явище. Я для себе це назвав дуже чітко і просто – це явище львівського дизайну, яке було сформовано в 60-70-х роках. Ми створюємо проєкт про митців, які сформували школу, нову традицію і феномен львівського дизайну, кераміки, скла та скульптури. Немає відчуття того, що це якісь зібрані штучно предмети - все цілісне з точку зору технології, форми, творчості, тематичного блоку. Мені дуже легко було працювати над експозицією, щоб її скомпонувати», - зазначив Гудімов.

У Львові відкрили унікальний виставковий проєкт / Фото: Людмила Гринюк. Укрінформ

Частиною проєкту є створення документального фільму про фабрику та укладання електронного каталогу виробів ЛКСФ (з подальшим регулярним його поповненням новими знахідками). Планується й ілюстроване видання, яке б зберігалося і передавалося прийдешнім поколінням.

Виставка репрезентує художню кераміку, скло, монументальне мистецтво - весь спектр виробництва за довгу, понад 50-річну історію діяльності фабрики.

Проєкт є переможцем львівського міського конкурсу «Фокус на культуру» і триватиме 3 місяці. Експозиція доповнюватиметься і змінюватиметься один раз на місяць, що буде наближувати глядача до динаміки фабричних процесів.

«Завдяки Павлу Гудімову львівська кераміка сьогодні отримує новий поштовх для розвитку. Я б хотів, щоб наша кераміко-скульптурна фабрика була збережена. Я дуже гордий, що у Львові є такі класні митці, є така традиція", - сказав міський голова Львова Андрій Садовий, який одним з перших відвідав виставку.

Вироби Львівської кераміко-скульптурної фабрики для виставки куратори збирали протягом двох років у різних куточках України.