Видатний психотерапевт США Аарон Бек святкує 99-річчя

Сьогодні виповнилося 99 років відомому психотерапевту США доктору Аарону Беку, його батько й мати - вихідці з України, з Тернопільщини та Чернігівщини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доктор психологічних наук, професор Сергій Болтівець.

"Сьогодні 99-й день народження сьогодні відзначає найвидатніший психотерапевт США, доктор Аарон Бек, чий рід по батьку - з м.Струсова на Тернопіллі, а по матері - з м.Любеч Ріпкинського району на Чернігівщині", - написав український вчений.

Як зазначає Болтівець, доктор Аарон Темкін Бек є творцем методу когнітивно-поведінкової терапії, разом з дочкою, доктором Джудіт Бек, він заснував Інституту Бека в найбільшому місті штату Пенсильванія – Філадельфії.

"Україна - це країна кохання моїх батьків, - написав мені доктор Аарон", - розповів український професор.

У журналі "Психологія і суспільство" Болтівець до 25-річчя Інституту когнітивно-поведінкової терапії Бека опублікував статтю, в якій, зокрема, уперше розкривається генеологія походження одного з найвидатніших американських психіатрів, докладно висвітлене українське коріння і життєвий шлях Бека, наведено листування з ним у 2018-19 роках.