Далай-лама святкує 85-річчя

Тибетський духовний лідер Далай-лама 6 липня святкує свій 85-й день народження.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

«Сьогодні 6 липня – мій (85-й ред.) День народження», - заявив Далай-лама.

His Holiness the Dalai Lama's 85th Birthday Message https://t.co/mux2XI0h3x — Dalai Lama (@DalaiLama) July 6, 2020

Він додав, що не організовуватиме велике святкування, оскільки діють обмеження з протидії поширенню коронавірусу.

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Як зазначає Time of India, сьогодні також виходить перший музичний альбом тибетського духовного лідера під назвою “Inner World” ("Внутрішній світ").