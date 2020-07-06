Далай-лама святкує 85-річчя

Далай-лама святкує 85-річчя

Відео
Укрінформ
Тибетський духовний лідер Далай-лама 6 липня святкує свій 85-й день народження.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

«Сьогодні 6 липня – мій (85-й ред.) День народження», - заявив Далай-лама.

Він додав, що не організовуватиме велике святкування, оскільки діють обмеження з протидії поширенню коронавірусу.

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Як зазначає Time of India, сьогодні також виходить перший музичний альбом тибетського духовного лідера під назвою “Inner World” ("Внутрішній світ").

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