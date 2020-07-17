Британська принцеса вийшла заміж на таємній церемонії

Принцеса Йоркська Беатріс вийшла заміж за італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моззі у церкві Віндздора.

Про це повідомляє Sky News.

«Принцеса Беатріс вийшла заміж на таємній церемонії, на якій була присутня королева (Єлизавета ІІ – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, 31-річна принцеса Йоркська вийшла заміж за італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моззі.

Загалом на церемонії у церкві Віндздора були присутності 20 гостей, серед яких британська королева Єлизавета ІІ разом із її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом.

При цьому сама церемонія стала можливою після того, як в країні послабили карантин і дозволити проводити весілля з 30 гістьми.

Зазначається, що спочатку весілля планували зіграти 29-го травня, проте у березні, до того як у Британії запровадили карантин, його скасували.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вийшла заміж за кінорежисера Бо Тенгберга після того, як святкову подію вже двічі довелося перенести через політичні питання.

Фото: Sky News