Прем’єрка Данії з третьої спроби вийшла заміж

Прем’єрка Данії з третьої спроби вийшла заміж

Укрінформ
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вийшла заміж за кінорежисера Бо Тенгберга після того як святкову подію вже двічі довелося перенести через політичні питання.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вийшла заміж за режисера у церкві Маглебі, що на данському острові Зеландія, де пара проводила свою відпустку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, 42-річна Фредеріксен обмінялася обручками з 55-річним Бо Тенгбергом після того як свято було перенесе вже двічі.

Так, минулого червня весілля було перенесене через дострокові парламентські вибори, в результаті яких Фредеріксен стала прем’єр-міністром Данії.

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Цього ж року весілля було заплановане на 18 липня, проте 17-18 липня у Брюсселі відбудеться надзвичайним саміт ЄС, на якому глава данського уряду повинна бути присутня.

Саме тому пара нарешті вирішила зіграти весілля вже на цьому тижні ще до саміту.

Фото: picture-alliance/Ritzau Scanpix/M.C. Rasmussen

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