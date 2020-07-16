Прем’єрка Данії з третьої спроби вийшла заміж

Про це повідомляє Daily Mail.

«Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вийшла заміж за режисера у церкві Маглебі, що на данському острові Зеландія, де пара проводила свою відпустку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, 42-річна Фредеріксен обмінялася обручками з 55-річним Бо Тенгбергом після того як свято було перенесе вже двічі.

Так, минулого червня весілля було перенесене через дострокові парламентські вибори, в результаті яких Фредеріксен стала прем’єр-міністром Данії.

Цього ж року весілля було заплановане на 18 липня, проте 17-18 липня у Брюсселі відбудеться надзвичайним саміт ЄС, на якому глава данського уряду повинна бути присутня.

Саме тому пара нарешті вирішила зіграти весілля вже на цьому тижні ще до саміту.

Фото: picture-alliance/Ritzau Scanpix/M.C. Rasmussen