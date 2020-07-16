На Львівщині розцвіли найрідкісніші орхідеї в Європі

В національному природному парку "Північне Поділля", що в Бродівському районі, виявили місця зростання рідкісних червонокнижних орхідей, які вважали зниклими.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Пошуки цих видів не давали результатів багато років, однак несподівано трапилась зростання рідкісних орхідей. Десь пів сотні квітуючих особин. Для української флори це значний успіх», - розповів ботанік Володимир Баточенко.

Найцінніша з них - Скрученик приємний. Рослина зростає тільки в одному місці в Європі - у Бродівському районі. Для флори України притаманне зростання від 66 до 70 видів родини орхідних. Всі включені до Червоної книги України.

Читайте також: На Миколаївщині квітне поле диких орхідей

Окрім того, екологи виявили Булатку довголисту. Це - лікарська декоративна культура, яка також занесена до Червоної книги, розповсюджена в Європі та Азії. Але в Україні її вважали зниклою через посуху.

Фото: пресслужба Львівської ОДА