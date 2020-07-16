В українському дитячому мюзиклі "Дронині мандрони" зняли акторів-дебютантів

У Дніпрі в кінотеатрі "Кіно Тема" ТРЦ "NEO-PLAZA" відбулася прем'єра дитячого музичного фільму "Дронині мандрони".

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

«Ідея фільму з’явилася ще 2 роки тому. Серед акторів у нас 8 дітей з Дніпропетровської та Харківської області, хоча претендентів на проби зібралось більше 400», - розповів виконавчий продюсер фільму Віктор Боняк.

Прем`єрний показ дитячого музичного фільму "Дронині Мандрони" у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Повнометражний дитячий мюзикл «Дронині мандрони» був знятий за ініціативи обласного КП «Дивокрай». Створення мюзиклу стало можливим завдяки фінансуванню з обласного бюджету. Режисером музичного фільму стала Катерина Балабай. Стрічка розрахована на дітей від 8 до 13 років.

За сюжетом головний герой - 11-річний Дроня. Він дуже залежний від сучасних технологій, понад усе хоче перемогти у конкурсі молодих програмістів та поїхати навчатися у відому IT-компанію. Батьки відправляють хлопчика у літній табір. Перед Дронею та його новими друзями стоїть нелегке завдання – перемогти у конкурсі.

«Усі діти в кіно знімались вперше, але вони дуже добре впорались. Я впевнена, що це не остання наша з ними спільна робота», - сказала Балабай.

Стрічку знімали у Петриківці на Дніпропетровщині та на Харківщині.

Перед показом фільму дітям запропонували майстер-клас з початкових навичок техніки Петриківського розпису.

Фото: oblrada.dp.gov.ua