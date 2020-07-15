У Мехіко знайшли руїни палацу ацтеків

У центрі Мехіко знайшли руїни палацу ацтеків.

Як пише ВВС, робітники, які проводили реконструкцію площі Конституції в столиці Мексики, виявили підлогу з базальту.

Науковці вважають, що ця підлога була фрагментом відкритої частини палацу Ашаякатля.

Після падіння імперії ацтеків на цьому місці жив іспанський конкістадор Ернан Кортес, вченим вдалося знайти свідчення його перебування.

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Вважається, що палац, як і інші будови ацтеків, були зруйновані конкістадори, а матеріали, що залишилися на його місці, повторно використовувалися.

Ашаякатль правив з 1469 і 1481 роками, він був батьком Монтесуми - одного з останніх правителів імперії ацтеків.

Фото: INAH