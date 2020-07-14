У Києві презентували повернену зі США картину Гудро

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 14 липня презентували повернену до України зі США картину П’єра Гудро «Коханці або Блудний син з повією».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Процес повернення був довгим, і я вдячний нашим американським партнерам за співпрацю. Хочу подякувати також Міністерству закордонних справ, Службі зовнішньої розвідки України, Національній поліції, Посольству США, усім тим, хто долучився до того, щоб цей твір повернувся в рідні стіни. Сподіваюся, це один з маленьких кроків до повернення цінностей до України”, - сказав під час презентації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Генеральний директор музею Катерина Чуєва повідомила, що картина повернулася до Києва у березні цього року і це вже третя спроба презентувати її в стінах музею через те, що призначена дата - 17 березня - потрапила на початок карантину. Вона назвала повернення в Україну шедевру французького живопису ХVIII століття унікальною подією, адже ця картина була втрачена Україною під час Другої світової війни і тривалий час музей, а також відповідні державні інституції докладали зусиль щодо розшуку цього та інших творів.

Своєю чергою начальник департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Василь Неволя розповів, що вони отримали інформацію про картину ще в листопаді 2013 року від колег з ФБР, і з того часу почалася співпраця з повернення картини.

“Не так часто трапляється нагода бути присутнім при такому чудовому завершенні всіх наших зусиль, коли картина повертається до музею. Я щиро дякую нашим колегам з Федерального бюро розслідувань, це була високопрофесійна, відповідальна, завжди спрямована на взаємну підтримку співпраця. Ми й надалі будемо разом працювати, у нас є ще кілька цікавих ситуацій, і я сподіваюся, що ми будемо відзначати ще багато схожих подій”, - підкреслив Неволя.

Презентація поверненої картини П’єра Гудро "Коханці або Блудний син з повією" у Музеї Ханенків / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Водночас куратор проєкту, заступник гендиректора музею Олена Живкова, яка й виявила цю роботу на аукціоні “Дойл” у Нью-Йорку, розповіла, що цього би не сталося, якби колектив не видав у 1998 році перший в Україні каталог творів живопису, втрачених під час війни. “І відтоді нам вдалося з 25 тисяч експонатів, втрачених лише нашим музеєм під час Другої світової війни, повернути три роботи. Зрештою ми повернули й четвертий твір, який потрапив до музею в 1925 році разом з колекцією Василя Щавинського. І зараз ця картина представлена на виставці, яка розповідає про долю цього колекціонера і його зібрання”, - зазначила вона.

Як ішлося під час презентації, цей твір було вилучено з колекції музею в 1943 році під час окупації. У січні 2013 року аукціонний дім “Дойл” заявив до продажу картину П’єра Гудро «Закоханий погляд». Попри змінену назву музейні науковці одразу впізнали у ній розшукуваний твір, і продаж було вчасно заблоковано.

За інформацією аукціонного дому «Дойл», у повоєнні роки ця картина вперше з’явилася в анонімній приватній колекції в Лондоні, з 1953-го вона перебувала у власника зі штату Массачусетс, а станом на 2013 рік належала арт-дилеру в Нью-Йорка, який і заявив її до продажу на аукціоні.

У квітні 2014 року науковцям музею Ханенків вдалося безпосередньо оглянути твір у Нью-Йорку, провести остаточну експертизу та домогтися початку судового розслідування. Зрештою, справу, що тривала 5 років, було завершено на користь музею Ханенків завдяки беззаперечним свідченням документів з музейного архіву.

Офіційна церемонія передачі картини американськими правоохоронними органами українській стороні відбулася 19 лютого 2020 року в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.