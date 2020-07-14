Знята в Ухані кримінальна драма виходить в український прокат

В український прокат 16 липня виходить китайська кримінальна драма «Озеро диких гусей».

Про це повідомляє компанія «Артхаус Трафік».

«Світова прем'єра «Озера диких гусей» відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю: стрічка увійшла до п’ятірки найкращих в традиційному рейтингу від Screen Daily. «Лиховісне нічне сновидіння. Візуальний шедевр», – писали про фільм The Guardian. В Україні фільм вперше показали в межах 3-го щорічного фестивалю «Київський тиждень критики», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, режисер і автор сценарію картини - Дяо Інань, майстер фестивального неонуару. Його попередній фільм, драматичний трилер «Чорне вугілля, тонкий лід», був відзначений «Золотим ведмедем» Берлінського кінофестивалю, а актор Ляо Фань, який знявся і в «Озері диких гусей», – призом «Срібний ведмідь».

«Мої головні герої долають страхи – страх смерті, страх зради. Вони ризикують власним життям, аби повернути собі людську гідність. Цей благородний дух був у класичній китайській філософії та літературі. Мені він теж близький, і я хотів би передати його у фільмі», – коментує задум режисер.

Зйомки картини проходили в китайському місті Ухань – за сюжетом, події фільму розгортаються саме в цьому «місті ста озер».

Головний герой фільму, лідер невеликої банди, займається крадіжкою мотоциклів. Під час однієї з розбірок він випадково вбиває поліцейського і стає ціллю номер один для поліції та влади. В бігах чоловік зустрічає повію – обоє загнані в глухий кут і шукають із нього вихід.