Першу у світі картину про Голодомор покажуть на виставці у Києві

Виставка «Рік 1933. Шлях додому» Віктора Цимбала відкриється 16 липня в Музеї Голодомору. Це перше експонування його картини «Рік 1933» в Україні та масштабна розповідь про шлях митця.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі музею.

«Це історія про Віктора Цимбала, мистецтво, Голодомор та «Рік 1933» — першу картину про геноцид українців. Про митця-емігранта, який, живучи на 3-х континентах та у 5-ти країнах, завжди залишався українцем, та про важливий політично-живописний твір, якого Україна досі не бачила», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, перебуваючи в еміграції в Аргентині, митець не поривав контактів з Україною, тому багато його робіт присвячені Батьківщині. Одна з найважливіших, картина «Рік 1933», експонуватиметься вперше в Україні. Крім того, на виставці будуть представлені й інші твори Віктора Цимбала - найкращого графіка Південної Америки, ілюстратора General Motors, Ford, Shell, Kodak, Martini, National City Bank of New York, Nestle та дописувача у 200 часописах.

Картина Віктора Цимбала «Рік 1933» є, імовірно, першою картиною на тему Голодомору. Під час її першого експонування в 1936 році в Буенос-Айресі вона викликала резонанс — прихильники комунізму протестували під дверима галереї. Картина вважається вершиною досягнень митця в поєднанні глибокого історіософського змісту зі зрілою мистецькою формою.

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21 лютого 2020 року в Генеральному консульстві України у Нью-Йорку відбулася урочиста церемонія передачі, під час якої Генеральний консул України Олексій Голубов прийняв картину, створену 1936 року, від Президента УВАН Альберта Кіпи. Згодом полотно доставили до Музею Голодомору.

Виставка триватиме з 16 липня до 18 вересня 2020 року.