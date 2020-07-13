Найгіршу роботу у світі знайшли в Бангладеш

Роботу сміттєприбиральників у столиці Бангладеш місті Дакка названо "найгіршою працею у світі". Прибиральники чистять річки від побутового сміття, перебуваючи по пояс у воді зі сміттям.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail

"Ці сміливі прибиральники вулиць ймовірно мають найгіршу роботу в світі, оскільки вони працюють очищуючи річки від сміття, щоб допомогти очистити водойми Бангладеш", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки працюють у воді, повній сміття. Хтось стоїть по пояс, а хтось навіть під підборіддя.

За інформацією видання, річки у Бангладеш є одними з найзабрудненіших водойм світу.

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У Бангладеш будь-які відходи, включаючи промислові, скидають, переважно, у водойми. Найбільша річка в країні Буріганга визнана біологічно мертвою. Щодня до неї потрапляє близько 1,5 мільйонів кубометрів шкідливих речовин, включаючи хімічне та побутове сміття, медичні відходи, трупи тварин. Однак мешканці столиці держави купаються в річці та перуть у водоймі білизну.

Фото: Zabed Hasnain Chowdhury/REX