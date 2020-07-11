Твори, публікації, переклади: у Києві пройшла виставка до 90-річчя Ліни Костенко

У Музеї книги і друкарства з 10 березня по 10 липня пройшла виставка "Золотослов", присвячена 90-річчю письменниці, поетеси-шестидесятниці Ліні Костенко.

Про це повідомив Укрінформу заступник директора музею Дмитро Палій.

На виставці були представлені близько 200 експонатів, серед яких - усі видання творів Ліни Костенко, її публікації і переклади творів поетеси європейськими мовами.

Також були продемонстровані переклади самої Ліни Костенко з європейських мов українською.

Відвідувачі виставки могли ознайомитися з публікаціями авторів, які досліджують творчість поетеси-шестидесятниці.

За словами Палія, під час карантину, коли відвідувачів не було, музей започаткував літературну естафету читання віршів Ліни Костенко.

"Кожен міг передати таку естафету своєму знайомому через Фейсбук. Ми побачили, що вона стала досить популярною", - сказав заступник директора музею.

Після послаблення карантину відвідувачі до музею повернулися, додав Палій.

Він зауважив, що це уже четверта ювілейна виставка музею, присвячена Ліні Костенко.

Як повідомляв Укрінформ, поетеса-шестидесятниця, письменниця Ліна Костенко 19 березня відсвяткувала 90-річчя. Вона є лауреатом Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989).

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Ліна Костенко - автор понад 15 поетичних збірок («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), роману «Записки українського самашедшого».

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе письменниця у Києві.