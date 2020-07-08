У Львові створили інтерактивний дитячий клуб "Науковий"

У Львові облаштували унікальний комунальний дитячий клуб «Науковий» – він діє на однойменній вулиці.

У вівторок, 7 липня, цей інтерактивний клуб оглянув мер Львова Андрій Садовий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Громада Франківського району перемогла в конкурсі «Розумні мікрорайони», який організовувала міськрада у 2017 році. Ідея наукового прогресивного та інноваційного розвитку дітей була підтримана більшістю мешканців. Ми подали проєкт і отримали підтримку та фінансування. І ось сьогодні вже все зроблено і ми готові відкритися», - сказав автор ідеї та депутат Львівської міської ради Андрій Шевців, представляючи завершену роботу мерові та посадовцям.

У Львові відкрили інтерактивний дитячий клуб / Фото: Андрій Шевців

На виїзному брифінгу Шевців розповів, що історія клубу почалася у 2017 році, коли приміщення за адресою Наукова, 29 передали в оренду установі дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Франківського району. Там зробили капітальний ремонт, закупили інвентар, меблі та обладнання. Загальна сума залучених коштів становить близько 2 млн 300 тис. грн.

Основна ідея дитячого клубу «Науковий» - демонструвати дітям закони науки та навколишнього світу. Мета діяльності - організувати юним львів'янам можливості цікаво й змістовно проводити дозвілля неподалік дому, пропонуючи формат гурткових та клубних занять.

Клуб працюватиме за трьома основними напрямками: автомоделювання, біоніка та астрономія. У ньому буде наукова лабораторія, у якій відвідувачі можуть проводити досліди з фізики та хімії, гурток астрономії, з обсерваторією на даху та гурток, де діти вивчатимуть робототехніку, а також траса для автомоделювання (трек уже збудовано).

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Новий клуб розрахований на дітей віком від 5 до 12 років.

«Тут будуть проводитися теоретичні та практичні навчання. Фактично, цей мікрорайон отримає унікальний простір, який дасть можливість дітям розвиватися. Це важливо - дати їм можливість творити. Ми плануємо у вересні вже цей центр відкривати. Деякі речі тут ще треба доробити, є другий поверх, є великий простір, який треба облаштувати», - зазначив Андрій Садовий.

Пресслужба Львівської міської ради повідомляє, що в мережі дитячих клубів Львова працюють 40 клубів, до участі в роботі цих закладів залучені близько 4000 дітей.

«Ці клуби створюються для того, щоб підлітки, діти мали де проводити дозвілля. У клубах є близько 80 різних гуртків: образотворчі, з вивчення іноземних мов, спортивні секції, хімічні лабораторії… Всі ці види дозвілля ми пропонуємо молоді Львова абсолютно безкоштовно», - зазначив начальник управління молодіжної політики міськради Олександр Николяк.