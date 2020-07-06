В Альпах з'явився рожевий лід - це може мати тяжкі наслідки для клімату

Альпійські льодовики в Італії порожевіли. Науковці намагаються оцінити наслідки цього явища й простежити його зв'язок зі змінами клімату на планеті.

Про це повідомляє AFP.

"Вчені в Італії досліджують загадкову появу рожевої криги в Альпах, спричинену водоростями, явище, яке прискорює наслідки зміни клімату", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, причиною порожевіння криги та снігу стала водорість Ancylonema nordenskioeldii, яка зазвичай зустрічається у Гренландії.

Дослідник Б'яджо ді Мауро стверджує, що сама по собі водорість не є небезпечною. Однак у Гренландії вона зустрічається в так званій Темній зоні на заході, де спостерігається масове танення криги, і це, на його думку, не випадково. Білий сніг та крига відбивають близько 80% сонячної радіації, а будь-яка зміна кольору збільшує поглинання тепла та активізує танення.

"Ми намагаємося кількісно оцінити вплив інших явищ, крім людського, на перегрівання Землі", - стверджує ді Мауро.

Фото: AFP / Francesco Gilioli, Francesco GILIOLI