Вийшов трейлер нової української комедії з Бенюком

Кінокомпанія ІнсайтМедіа презентувала офіційний трейлер фільму «Східняк» режисера Андрія Іванюка.

Прем’єра трейлера відбулася на YouTube.

«Комедійне роуд-муві на основі реальних історій з життя в АТО з неймовірним Богданом Бенюком у головній ролі – виходить у прокат 20 серпня. Дистриб’ютор – SVOEкіно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Східняк» - українське бадді-муві за реальними історіями з життя в АТО. Це дебютний фільм Андрія Іванюка, заснований на особистій історії режисера, та справжній бенефіс Богдана Бенюка.

«Його позивний - Борода. Він - невгамовний оптиміст та здатен вирішити будь-яке питання. Ось і цього разу він - перший, коли треба відправитися в штаб, щоб «вибити» необхідне для забезпечення свого підрозділу. Борода бере у напарники молодого новачка, якого кличуть Режисер. Разом їм доведеться їхати крізь блокпости, прифронтові міста й села, зустрічатись із військовими і цивільними, потрапляючи у різні халепи - кумедні та не дуже...», - розповідається про сюжет картини.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У 2019 році «Східняк» вже встиг взяти участь у Національній конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю, Міжнародному кінофестивалі «Бруківка», Трускавецькому міжнародному кінофестивалі «Корона Карпат».

Фото: cinema.in.ua