Вийшов трейлер серіалу

Вийшов трейлер серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія"

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Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало офіційний трейлер серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Про це повідомляється на сторінці МКІП у Facebook.

"Офіційний трейлер серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Кінець 16 століття, звичайний селянський парубок Іван краде коштовності в московського царя, аби викупити з турецького полону власну матір. Втім план не вдається, хоча зрештою з’ясовується, що він вкрав магічну сережку – запоруку московської влади. Артефакт потрапляє на Січ і її носить у вусі кошовий oтаман...", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серіал знято за підтримки МКІП і буде презентовано цього року.

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