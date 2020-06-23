Вийшов трейлер серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало офіційний трейлер серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

Про це повідомляється на сторінці МКІП у Facebook.

"Офіційний трейлер серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Кінець 16 століття, звичайний селянський парубок Іван краде коштовності в московського царя, аби викупити з турецького полону власну матір. Втім план не вдається, хоча зрештою з’ясовується, що він вкрав магічну сережку – запоруку московської влади. Артефакт потрапляє на Січ і її носить у вусі кошовий oтаман...", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серіал знято за підтримки МКІП і буде презентовано цього року.