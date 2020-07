Розпочато зйомки фільму Крістіни Тинькевич "Як там Катя?"

Компанія EVOS FILM розпочала зйомку дебютного ігрового повнометражного фільму Крістіни Тинькевич "Як там Катя?", що створюється за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Як там Катя?" – це соціальна драма, головною героїнею якої є лікарка швидкої допомоги Анна. Вона прагне покарати винних в ДТП, жертвою якої стала її донька Катя. Героїня намагається перемогти систему, проте сама не помічає, як стає її частиною.

Зйомки триватимуть до кінця липня. Фестивальний та кінотеатральний прокат фільму запланований на 2021 рік.

Кінопроєкт «Як там Катя?» - один з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер-постановник фільму – Крістіна Тинькевич, автори сценарію – Сергій Касторних, Юлія Гончар та Наталія Блок, оператор-постановник – Влад Воронін, художник-постановник – Влад Дудко, продюсер – Ольга Матат. У головній ролі – Анастасія Карпенко.

Раніше проєкт пройшов розробку в одній із найвпливовіших сценарних майстерень – Midpoint Feature Launch, був представлений на багатьох міжнародних майданчиках, зокрема Thessaloniki’s Agora Crossroads Co-Production Forum, Karlovy Vary Eastern Promises (Works in Development), EAVE on Demand Kyiv, EWA Fest Forward, а також став переможцем New Horizons Studio + (Best Pitch Award).