У Норвегії знову дозволили обійматися з друзями

В рамках послаблення карантинних обмежень у Норвегії, введених для протидії поширенню коронавірусу, знову дозволено обійматися в колі близьких друзів.

Про це повідомляє The Local із посиланням на Норвезький інститут громадського здоров’я

«Коли рівень зараження такий низький, як зараз, я думаю, що це нормально - обійняти близьких друзів», - заявив представник медичної установи Стювіц Берг.

Як відомо, із 19 березня цей інститут порадив людям шукати альтернативу обіймам та рукостисканням, а також рекомендував уникати обіймів і поцілунків з людьми, з якими вони не живуть.

Але наприкінці минулого місяця інститут змінив свої поради, включивши близьких друзів у коло тих, кого можна обіймати.

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"Хто вважається "найближчою людиною", можна вирішувати самому, але це не повинні бути надто багато людей, і коло цих людей повинно залишатися незмінним з часом", - йдеться у порадах.

Варто також зазначити, що Норвегія, яка не є членом ЄС, із 15 липня збирається скасувати обмеження на поїздки до та з європейських держав, які відповідають епідеміологічним безпековим критеріям.