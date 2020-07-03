Мистецький арсенал з третьої спроби відкрив виставку друкованої графіки

Мистецький арсенал з третьої спроби відкрив виставку друкованої графіки

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Укрінформ
Мистецький арсенал відкрив 3 липня довгоочікувану виставку «Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть».

Про це повідомляє пресслужба Арсеналу.

«Майже півтисячі робіт від понад сотні авторів були сформовані кураторками Катериною Підгайною та Іриною Боровець у такий спосіб, щоб відвідувачі крок за кроком дізналися про генеалогію українського «мистецтва лінії та плями» останньої сотні років», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, проєкт мав відкритися в Мистецькому арсеналі в березні, а згодом в червні, але поширення COVID-19 та продовження карантину завадило цьому — виставку довелося двічі демонтувати та переміщати всі роботи до фондосховищ Арсеналу.

Виставка "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть" у Мистецькому арсеналі / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Під час карантину організатори підготували відвідувачів до виставки — опублікували відео із сучасних графічних майстерень про різні техніки, а також дороговказ для майбутніх відвідувачів.

«Ми піклуємося про наших відвідувачів, тому дотримуємося рекомендацій МОЗ та посилюємо заходи безпеки. Щоб запобігти скупченню людей біля кас та в сувенірній Крамничці, ми перенесли їх у простір вітальної зони Арсеналу. Касири та адміністратори відокремлені од відвідувачів захисними екранами. Біля каси та адміністратора можна скористатися дезінфекторами для рук. Квитки на виставку можна купити й онлайн», - інформують в Арсеналі.

Також зазначають, що в межах партнерської підтримки від Visa відвідувачі можуть скористатися безконтактною платіжною карткою Visa та отримати знижку 15% на квиток і сувеніри.

Для відвідувачів з маленькими дітьми доступна кімната для догляду за немовлятами, дезінфекція поверхонь здійснюється після кожного відвідування кімнати. На жаль, доступ до Освітнього простору наразі обмежено.

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«Біля воріт представник охорони вибірково заміряє температуру відвідувачам. Ми не можемо пропустити на виставку людей без захисних масок на обличчі чи тих, у кого виявимо підвищену температуру. У просторі виставки ми забезпечуємо дистанцію між відвідувачами, а також додатково обробляємо засобами дезінфекції приміщення, дверні ручки та вбиральні», - зазначають організатори.

Виставка «Відбиток» триватиме в Мистецькому арсеналі до 16 серпня. Графік роботи: вівторок − неділя з 11:00 до 20:00.

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