Мистецький арсенал з третьої спроби відкрив виставку друкованої графіки

Мистецький арсенал відкрив 3 липня довгоочікувану виставку «Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть».

Про це повідомляє пресслужба Арсеналу.

«Майже півтисячі робіт від понад сотні авторів були сформовані кураторками Катериною Підгайною та Іриною Боровець у такий спосіб, щоб відвідувачі крок за кроком дізналися про генеалогію українського «мистецтва лінії та плями» останньої сотні років», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, проєкт мав відкритися в Мистецькому арсеналі в березні, а згодом в червні, але поширення COVID-19 та продовження карантину завадило цьому — виставку довелося двічі демонтувати та переміщати всі роботи до фондосховищ Арсеналу.

Виставка "Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть" у Мистецькому арсеналі / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Під час карантину організатори підготували відвідувачів до виставки — опублікували відео із сучасних графічних майстерень про різні техніки, а також дороговказ для майбутніх відвідувачів.

«Ми піклуємося про наших відвідувачів, тому дотримуємося рекомендацій МОЗ та посилюємо заходи безпеки. Щоб запобігти скупченню людей біля кас та в сувенірній Крамничці, ми перенесли їх у простір вітальної зони Арсеналу. Касири та адміністратори відокремлені од відвідувачів захисними екранами. Біля каси та адміністратора можна скористатися дезінфекторами для рук. Квитки на виставку можна купити й онлайн», - інформують в Арсеналі.

Також зазначають, що в межах партнерської підтримки від Visa відвідувачі можуть скористатися безконтактною платіжною карткою Visa та отримати знижку 15% на квиток і сувеніри.

Для відвідувачів з маленькими дітьми доступна кімната для догляду за немовлятами, дезінфекція поверхонь здійснюється після кожного відвідування кімнати. На жаль, доступ до Освітнього простору наразі обмежено.

«Біля воріт представник охорони вибірково заміряє температуру відвідувачам. Ми не можемо пропустити на виставку людей без захисних масок на обличчі чи тих, у кого виявимо підвищену температуру. У просторі виставки ми забезпечуємо дистанцію між відвідувачами, а також додатково обробляємо засобами дезінфекції приміщення, дверні ручки та вбиральні», - зазначають організатори.

Виставка «Відбиток» триватиме в Мистецькому арсеналі до 16 серпня. Графік роботи: вівторок − неділя з 11:00 до 20:00.