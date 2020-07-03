У Німеччині фотографування під спідницею визнали злочином

Німецький Бундестаг визнав так званий апскертінг - фото- та відеозйомку під спідницею без дозволу - злочином.

Відповідне рішення німецькі депутати ухвалили у ніч на п'ятницю, 3 липня, передає DW.

Воно стало частиною нового закону про посилення захисту права на приватність при відео- та фотозйомках. На порушників тепер чекатиме відчутний штраф чи до двох років ув'язнення. При цьому покарання може бути застосоване як для тих, хто робить відповідні знімки чи записи, так і для тих, хто їх розповсюджує.

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Раніше жінки були захищені від подібних знімків лише у випадку, якщо вони робилися у їхньому житлі чи кабінах для перевдягання. Втім часто такі випадки трапляються у публічних місцях, наприклад, на ескалаторі.

фото: GOL/Capital Pictures/Legion Media