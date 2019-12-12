На столичного вчителя склали три протоколи за булінг

На столичного вчителя склали три протоколи за булінг

Укрінформ
Столичні поліцейські склали три адміністративні протоколи на вчителя через жорстоке поводження зі школярами.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції звернулись батьки учнів загальноосвітньої школи, що розташована в Подільському районі, з повідомленням про жорстоке поводження до дітей з боку вчителя, яке відобразилось в цькуванні, безпідставних звинувачень та приниженню особистості школярів", - йдеться у повідомленні.

Працівники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала школярку, через що дівчинка була змушена звернутись до медпункту у зв’язку з погіршенням самопочуття, і, окрім цього, факт психологічного тиску відбувся ще по відношенню до двох дітей.

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"Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманої характеристики, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вирази щодо колег, батьків та дітей", - уточнили у поліції.

Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та один за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу) КУпАП, та направили їх для прийняття рішення до Подільського суду міста Києва.

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