В Україні почнуть транслювати дві нові іноземні програми

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 2 липня ухвалила рішення внести зміни до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, щодо п’яти іноземних мовників.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Зокрема, до переліку програм, дозволених до ретрансляції в кабельних мережах України, додано дві нові програми − «History2 EU» (логотип «Н2») та «tviQ», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, програма «History2 EU» буде транслюватися 24 години на добу, мова – англійська, формат мовлення – пізнавальний для аудиторії будь-якого віку. Програми (передачі) можуть містити вікові маркування (6+, 12+ або 16+), а також мати субтитри мовами ЄС. Реклами та спонсорства в ефірі телеканалу «History2 EU» немає. Вид мовлення – супутникове, провайдери програмної послуги в Україні можуть отримувати сигнал в HD-форматі та конвертувати його в SD-формат.

Програма «tviQ», власником якої є компанія «Grand Cru Media s.r.o.» (м. Братислава, Словацька Республіка), теж транслюватиметься 24 години на добу. Формат телевізійної програми – навчальний, мова – англійська. Території, на яких можлива трансляція, – держави-члени ЄС і країни, що входять до Угоди про Європейський економічний простір; країни, перераховані в Європейській конвенції про транскордонне телебачення та інші країни. Також передбачено різні способи публічної передачі сигналу, зокрема кабельними каналами або з використанням супутника будь-якого типу. Реклама в ефірі телеканалу не транслюється.

Як поінформували в Нацраді, під час моніторингу ефіру іноземних програм порушень законодавства України та положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення не зафіксовано.

Також Національна рада змінила назву та країну-правовласника (виробника) іноземної програми «TV 1000 Action» (Королівство Швеція) на «TV1000 Action Еаst» (логотип «TV1000 Action») (Королівство Великої Британії), а жанр «кінопоказу» змінено на «фільмопоказ».

Крім того, країною-правовласником (виробником) іноземної програми «TV 1000 World Kino» стало Королівство Великої Британії (було Королівство Швеція), жанр – «фільмопоказ» (був «кінопоказ»). А мову трансляції телеканалу «Spike» (країна правовласник – Чеська Республіка) змінено з української на російську