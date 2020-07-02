Фестиваль Comic Con Ukraine перенесли на наступний рік

У зв'язку з пандемією коронавірусу фестиваль Comic Con Ukraine вирішено перенести на 2021 рік.

Про це організатори фестивалю повідомили у Facebook.

"Наразі ситуація в країні та світі через пандемію COVID-19 все ще нестабільна та, на жаль, вкрай загрозлива, тому ми змушені перенести Comic Con Ukraine на 2021 рік", - йдеться у дописі.

Як очікується, захід має відбутися 4 та 5 вересня 2021 року в Києві на Арт-заводі "Платформа".

В оргкомітеті запевнили, що цьогорічними квитками можна буде скористатися й через рік. А для тих, хто не матиме змоги долучитися до фестивалю, окремо оприлюднять інструкцію щодо повернення грошей за квитки.

Фото: facebook.com/comicconukraine