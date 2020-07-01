Фільм української режисерки «Рома» отримав головну нагороду кіноринку у Франції

Документальний фільм із робочою назвою «Рома» української режисерки Ольги Журби отримав дві нагороди на одному з найстаріших європейських кіноринків документального кіно Sunny Side of the Doc, що відбувся онлайн з 22 по 25 червня.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

«Фільм «Рома» виробництва української кінокомпанії «Мун Мен» був нагороджений на Sunny Side of the Doc головним призом за «Найкращу презентацію проєкту» у категорії фільмів на соціальну тематику, а також участю у Вільнюському кіноіндустрійному майданчику «Meeting Point». У своєму стейтменті журі відзначило проєкт за «виразну візуальну концепцію, нелінійний наратив та проникливий саундтрек, що вже на цьому етапі фільму свідчать про те, що це буде захоплива, переконлива та чуттєва історія, яка сягає значно далі за свій мікрокосм», - йдеться в повідомленні.

У стрічці розповідається історія хлопця Роми. Ми зустрічаємо його, 13-річного, на барикадах Майдану і слідуємо до його повноліття, коли він уже 18-річний юнак, який намагається вижити в маленькому кримінальному провінційному містечку.

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Це повнометражний документальний дебют Журби, над яким вона працює з оператором Володимиром Усиком. Це копродукція трьох країн: України, Голландії та Данії. Фільм став одним з переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку. Також проєкт підтримали IDFA Bertha Fund та The Netherlands Film Fund.

Раніше команда фільму вже отримала чотири нагороди на East Doc Platform – європейському кіноринку, який щороку проходить у Чехії. Серед них не лише головна нагорода, а й призи на відвідування індустрійних майданчиків у Іспанії (Docs Barcelona) та Франції (Sunny Side of the Docs).

Європейський кіноринок документального кіно Sunny Side of the Doc щороку збирає телерадіомовників, представників фондів, телеканалів, дистриб’юторів та продюсерів з усього світу, а це більше двох тисяч кінопрофесіоналів. Основний акцент цього маркету – можливість встановити зв’язки з телевізійними мовниками та VOD-платформами, що шукають сильні історії для своїх аудиторій.