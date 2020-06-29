Депутат "Слуги народу" записав реп, щоб розповісти про законопроєкт

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Санченко записав реп, у якому розповів про ініційований ним законопроєкт №3718 «Про засади молодіжної політики».

"Молодіжний закон потребує молодіжної подачі!"- підписав він відео на своїй сторінці у Facebook, на якому читає реп.

"Я вирішив записати потенційний хіт, щоб зекономити час на читання закону. Всім коротко, по суті зараз все про нього розповім", - йдеться у пісні.

Нардеп вказав, що "принцип, який ми в законі виллємо золотом: жодне рішення для молоді не буде без молоді!".

"Другим принципом, що ми обрали, — розвиток молодіжних центрів на рівні держави»", — додав Савченко.

Третім пунктом він вказав створення українського молодіжного фонду, де молодь зможе взяти грант «на добрі справи».

Як повідомлялося, 25 червня у парламенті зареєстрували законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

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Серед новацій законопроєкту – встановлення віку молоді 14-29 років, що, на думку авторів, дозволить не розпорошувати ресурси і надавати максимально ефективну підтримку.

Також пропонується створити при Кабміні дорадчий орган – Національну раду з питань молоді, а також молодіжні ради при місцевих органах для забезпечення участі молоді у громадсько-політичному житті.

Законопроєкт передбачає регулювання діяльності Українського молодіжного фонду, який стимулюватиме розробку і впровадження сучасних проєктів та заходів у сфері молодіжної політики та створення розгалуженої мережі молодіжних центрів.