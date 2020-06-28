Про це повідомляє Офіс Президента.

"Рік тому Президент Володимир Зеленський підтримав чудову ідею – створити Конституцію України для наймолодших. І ось результат – «Проста Конституція». Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права", - йдеться у повідомленні.

В Україні презентували Конституцію для наймолодших//Фото: ОП, Osnovy Publishing

В ОП подякували за реалізацію проєкту видавництву «Основи».

Це видання Конституції України з ілюстраціями, веселими діалогами та коментарями.

"У такому форматі ви точно не очікуєте побачити офіційний документ, але саме тому діти не зможуть відірвати від нього очей. «Просту Конституцію» діти гортатимуть, розглядатимуть ілюстрації, думатимуть над текстами і відтак зрозуміють правила, за якими живе наша держава", - зазначили у видавництві.

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До проєкту долучилися автор текстів Юрій Кошмарченко, ілюстратори зі студії WE BAD, юристка Катерина Бусол та психолог Марія Мельник.

Проєкт підтримав Офіс Президента України, який розповсюджуватиме видання у школи та бібліотеки України, аби діти змалку розуміли, як і чому Конституція впливає на життя.