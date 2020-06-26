Маловідомі вау-факти про Україну

Напередодні відзначення Дня Конституції України нагадуємо про перший український мультсеріал, заснований на реальних подіях та нереальних пригодах українців - «Книга-мандрівка. Україна».

Як українцю розгадати писемність стародавньої цивілізації майя, не виходячи з кабінету? Чому ніколи не варто викликати на дуель Нобелівського лауреата? Як харків’янка змінила світ балетної моди та ще й «Оскар» отримала?

Героями мультсеріалу стали всесвітньо відомі українці, об’єкти та події — на жаль, не завжди добре знані на батьківщині.

Мультсеріал «Книга-мандрівка. Україна» створений креативним агентством Green Penguin за підтримки Українського культурного фонду та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Переглянути усі серії можна на YouТube-каналі мультсеріалу.