Презентували нові серії мультсеріалу "Книга - мандрівка. Україна"

У Києві презентували заключну серію другого сезону анімаційного серіалу "Книга - мандрівка. Україна".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ідея мультфільму почалася з книги, яка з'явилася під час Майдану. Ми зрозуміли, що у нас в Україні не вистачає якісного контенту, і стало очевидно, що ми хочемо боронити нашу історію та нашу культуру. Ця книга з'явилася англійською та німецькою мовою, і зараз ми плануємо французькою мовою. Але ми зрозуміли, що є дуже великий попит, і книга це добре, але ми хочемо розповідати більше, і так вирішили робити мультсеріал" - сказала під час презентації один із виконавчих продюсерів серіалу Ірина Тараненко.

Презентація мультсеріалу "Книга-мандрівка. Україна" у Києві / Фото: Ганнадій Мінченко. Укрінформ

Вона розповіла, що заключна серія другого сезону присвячена Розстріляному відродженню. Це історія інтелектуалів: письменників, режисерів, драматургів, поетів, художників, сценографів – цілої плеяди культурних діячів, які всього за десять років своєї творчості піднесли Україну на такий рівень культурного розвитку, який і сьогодні вражає та захоплює.

За її словами, дублювали цю серію яскраві представники видатної акторської династії, батько й син – Остап та Дмитро Ступки.

Також Тараненко додала, що наразі є два сезони серіалу, які можна безкоштовно подивитися на YouТube-каналі. За її словами, третій і четвертий сезон вже відзнятий, але серії будуть виходити поступово. Першу частину третього сезону планують випустити до кінця цього року, а другу частину вже в 2020 році.

В озвучуванні нового сезону мультсеріалу вже взяли участь понад 20 українських зірок. Такі як: Ахтем Сеітаблаєв, Валерій Харчишин, Джамала, Анатолій Анатоліч, Олександр Педан, Дмитро Ступка, Ірена Карпа, Олена Кравець, Ада Роговцева, Богдан Логвиненко та інші.

Під час заходу відбулася презентація зіркового фотопроєкту для журналу VIVA Україна, в якому відомі особистості перевтілилися в історичних постатей.

Зокрема, Маша Єфросиніна перевтілилась у київську княгиню Ольгу, Остап Ступка став києворуським князем Ярославом Мудрим, Яніна Соколова — українською письменницею Лесею Українкою, першого короля України Данила Галицького відтворив Майкл Щур, філософа-містика Григорія Сковороду зобразив співак Тарас Тополя, а телеведуча Роза Аль-Намрі постала в образі художниці Соні Делоне. Фотопроєкт буде опубліковано у журналі Viva.

Мультсеріал «Книга-мандрівка. Україна» створений креативним агентством Green Penguin за підтримки Українського культурного фонду та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Стежити за появою нових серій можна на YouТube-каналі мультсеріалу.