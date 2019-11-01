Netflix показав новий трейлер "Відьмака"

Netflix показав новий трейлер серіалу «Відьмак» і назвав дату прем'єри.

Про це повідомляє Громадське.

Серіал «Відьмак» знятий на основі серії книг польського письменника Анджея Сапковського.

"Геральта з Рівії, який за гроші вбиває чудовиськ, зіграв британський актор Генрі Кавілл. У трейлері показали відносини Геральта з іншими персонажами та видовищні бойові сцени", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серіал вийде 20 грудня. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів.

Режисером серіалу став Томек Багінскі, шоураннером проєкту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко.