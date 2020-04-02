"Книга-мандрівка" випустила ролик про коронавірус і карантин

Проєкт "Книга-мандрівка", який створює анімаційні фільми про Україну й відомих українців, випустив інфографічний ролик про коронавірус і важливість дотримання карантину.

Про це повідомляється на його YouTube-каналі.

"Книга-мандрівка" не могла лишатися осторонь та разом з Obraz (дистанційно, звичайно) ми вирішили допомогти розібратися у природі вірусу. І хоч цей ролик не є новою серією "Книги-мандрівки", ми вирішили створити це інфографічне відео, щоб у доступній формі пояснити, чому ми усі зараз маємо дотримуватися карантину", - ідеться в повідомленні.

У ролику розповідається про перші випадки захворювання на COVID-19, поширення хвороби у світі. Автори також наочно показали, що таке коронавірус, як він поширюється і чому небезпечний для людини.

Крім того, у відео розповідають, як уберегтися від зараження і чому важливо дотримуватися обмежувальних заходів.

"Щоб подолати страх, достатньо просто знати! Адже зараз той непростий час, коли прості знання рятують тисячі життів", - наголошують автори ролика.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.