Мережа готелів Hilton скорочує 22% працівників

Міжнародна мережа готелів Hilton планує скоротити 2100 працівників у зв'язку з наслідками пандемії коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Сьогодні Hilton оголосила про додаткові заходи щодо зменшення структури витрат, зокрема, ймовірне скорочення близько 2 100 корпоративних працівників у всьому світі, а також продовження дії раніше оголошених заходів, серед яких скорочення кількості робочих днів та зменшення оплати праці працівників ще на 90 днів", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення компанія пояснила тим, що готельна індустрія сильно постраждала внаслідок пандемії.

Співробітники, котрі потраплять під скорочення, отримають вихідну допомогу та сприяння у подальшому працевлаштуванні. Вони також за прискореним порядком зможуть бути знову працевлаштуватись до мережі Hilton після відновлення туристичної галузі.

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Генеральний директор мережі готелів Hilton Крістофер Нассетта зазначив, що за 101-річну історію Hilton не було подібної кризи, яка б призвела до фактичного зупинення туристичної галузі.