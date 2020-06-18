Мережа готелів Hilton скорочує 22% працівників
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Сьогодні Hilton оголосила про додаткові заходи щодо зменшення структури витрат, зокрема, ймовірне скорочення близько 2 100 корпоративних працівників у всьому світі, а також продовження дії раніше оголошених заходів, серед яких скорочення кількості робочих днів та зменшення оплати праці працівників ще на 90 днів", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення компанія пояснила тим, що готельна індустрія сильно постраждала внаслідок пандемії.
Співробітники, котрі потраплять під скорочення, отримають вихідну допомогу та сприяння у подальшому працевлаштуванні. Вони також за прискореним порядком зможуть бути знову працевлаштуватись до мережі Hilton після відновлення туристичної галузі.
Генеральний директор мережі готелів Hilton Крістофер Нассетта зазначив, що за 101-річну історію Hilton не було подібної кризи, яка б призвела до фактичного зупинення туристичної галузі.